Российские проститутки пообещали не повышать цены из-за роста курса доллара

В России проститутки пообещали не повышать цены на свои услуги из-за роста курса доллара, сообщает Mash .

Как рассказали топ-работницы сферы секс-услуг, в последнее время у них спрос увеличился на 20%. Но клиенты стали больше стрессовать. Вместо прелюдий и всего остального они теперь часто говорят о повышенной ставке ЦБ РФ и росте курса доллара.

«По декабрю женщины становятся заложницами снятия стресса. И сейчас услуги проституток обозначают не веселье и отдых, а, скорее, один из способов снять стресс», — пояснила психолог Ийя Лемман.

Она уточнила, что девушки сейчас не хотят повышать цены на услуги именно потому, что растет спрос. А клиенты также могут оплатить услуги сверх тарифа или округлить сумму.

А с теми девушками, кто в топ-лигу не входит, дело обстоит наоборот. Они уже подняли расценки, так как на январских праздниках в саунах и отелях никто чаевых обычно не оставляет, все думают только о веселье.

Есть и еще одна категория дам, которая каждый день сохраняет курс доллара и требует от клиента утверждаться по валюте, но платить за услуги и переводить в рублях.