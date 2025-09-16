Российские полярники спасли малыша императорского пингвина в Антарктиде

В Антарктиде детеныш императорского пингвина попал в «ледяной капкан». Он был спасен российскими полярниками, сообщает SHOT .

На архипелаге Хасуэлл в районе станции Мирный прошел сильный ураган. Из-за непогоды пингвиненок оказался в ловушке из снега и льда.

Малыша нашли орнитологи из Арктического и антарктического научно-исследовательского института, который наблюдают за колонией пингвинов. Они увидели клюв, торчавший из сугроба.

Детеныш почти не шевелился, так как вокруг его тела образовалась ледяная корка. Он бы не смог выбраться из ловушки и погиб, но спасся благодаря помощи российских полярников.

Ученые освободили малыша из капкана и даже проводили его к семье.

Ранее кота, который две недели просидел в подземном люке, спасли в Москве. Его удалось достать с помощью специально установленной котоловки.