Американский журнал Time признал Дональда Трампа «человеком года». Он обошел вице-президента Камалу Харрис и предпринимателя Илона Маска. Российские политики, дипломаты, общественные деятели и светские личности поделились, кого они считают «человеком года», сообщает NEWS.ru .

«Я считаю человеком года нашего президента Владимира Владимировича Путина, потому что он наше все. Он — человек этого года. Я уверен, что будет и следующего, и многих других», — отметил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

С ним согласились председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, сенатор от Курской области, полковник, участник СВО Алексей Кондратьев, а также теле- и радиоведущая, актриса Алла Довлатова.

Певец Григорий Лепс уверен, что «человеком года» — его коллега SHAMAN. Актер и певец Александр Ревва, в свою очередь, отдал этот титул Павлу Дурову, а балерина Анастасия Волочкова нескромно присудила звание человека года себе самой.