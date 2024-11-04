Российские космонавты поздравили россиян с Днем народного единства

Три российских космонавта из экипажа МКС поздравили россиян с Днем народного единства, сообщили в пресс-службе госкорпорации «Роскосмос».

К гражданам России обратились Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов поздравляют россиян с борта МКС.

«Этот день призван объединять всех, кто считает Россию своей Родиной, чтит её великое прошлое и делом проявляет любовь к отчизне. Россию населяет множество народов, но все мы — граждане одной великой страны», — сказано в поздравлении.

Космонавты уверены, что благодаря единству и силе духа страна преодолеет все трудности.