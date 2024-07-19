Российские компании не сообщали о сбоях в работе после обновления ПО CrowdStrike

сегодня в 14:24

Роскомандзор: обновление ПО CrowdStrike не отразилось на работе компаний в РФ

Роскомнадзор сообщил, что на фоне массового сбоя Windows и ряда жалоб от иностранных компаний о проблемах в работе после обновления ПО CrowdStrike, в России никто не заявлял о каких-либо трудностях в осуществлении своей деятельности, пишет РИА Новости .

По данным Роскомнадзора, по состоянию на 12:00 мск в ведомство не поступало жалоб о сбоях в работе.

Минцифры России также подчеркнуло, что отечественные аэропорты и авиаперевозчики не передавали информации о сбоях.

Ранее массовая поломка на сервисах Windows парализовала мировые аэропорты. Авиакомпании отменяли или задерживали рейсы из-за невозможности контролировать работу, заблокированную «синим экраном смерти».