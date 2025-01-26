Российские киберспортсмены обыграли украинцев в полуфинале по CS 2

Россияне после победы над украинцами вышли в финал CS 2

Российские киберспортсмены из команды Team Spirit обыграли украинскую NaVi в полуфинале по игре Counter-Strike 2, сообщает Telegram-канал Mash .

Финал BLAST Bounty Spring 2025 состоится в воскресенье в Копенгагене. Российские киберспортсмены сыграют с турецкой командой Eternal Fire.

Коллективы сразятся за призовой фонд в размере 500 тысяч долларов.

Годом ранее Team Spirit победила NaVi в гранд-финале турнира BLAST Premier: Spring Final 2024 по Counter-Strike 2 в Белграде и взяла верх над американцами в Шанхае.