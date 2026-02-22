Российские айтишники массово списывают стаж и занижают скилы для поиска работы

Российские айтишники массово списывают себе стаж и занижают скилы, чтобы найти работу. Это связано с дефицитом вакансий для опытных программистов на рынке труда IT, сообщает Baza .

Иностранные компании ушли, многие релоканты-айтишники вернулись в РФ и занялись активным поиском работы, а занимающие «теплые места» сотрудники, понимая ситуацию, держатся за своего работодателя.

В то же время работодатели предпочитают нанимать специалистов среднего уровня, так называемых миддлов. Нанимать более опытных сотрудников руководство часто не решается из-за риска возникновения конфликтов с начальством, потери мотивации и возможного увольнения после получения заманчивого предложения от другой компании.

В связи с этим соискатели-айтишники переделывают резюме и лукавят на собеседовании, рассказывая о своем опыте и способностях. Затем они получают простую работу и гораздо меньше ответственности за реализацию проектов. Некоторым даже удается совмещать несколько подобных должностей в разных компаниях.

При этом начинающим айтишникам не хватает навыков даже для стартовой должности. Часто они понимают теорию и могут убедительно выглядеть на собеседовании, но прикладных знаний — дефицит.

