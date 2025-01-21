Российская супермодель в короткой рубашке попала на обложку Vogue

На снимке 39-летняя модель позирует перед камерой вполоборота, демонстрируя свой пресс в голубой укороченной рубашке от люксового бренда Prada. Дополняют образ знаменитости платок на голове и широкие очки с фиолетовыми линзамии.

Кроме того, в рамках фотосессии россиянка примерила розовый плащ и боди, а также продемонстрировала фигуру в кружевном комбинезоне розового цвета с многочисленными вырезами по бокам.

Ранее известная российская актриса Агата Муцениеце снялась в откровенном образе во время отдыха на Мальдивах со своим новым возлюбленным.