В современной России развивается искреннее добровольческое движение, наполненное глубоким смыслом и любовью к Отечеству. Молодежь получила шанс реализовать себя через конкретные дела благодаря деятельности Роспатриотцентра.

Организация открывает двери для активной молодежи, предлагая заниматься волонтерской работой, участвовать в экспедициях по поиску останков бойцов, способствовать патриотическому образованию и развитию государства, а также беречь историческую память.

Ключевым союзником центра выступает Поисковое движение России — масштабная общенациональная организация с более чем 12-тилетней историей. Их девиз прост и емок: сохранять память означает продолжать жизнь. Каждый может стать частью этого важного начинания.

Организация ведет работу по установлению личностей погибших бойцов и предоставляет родственникам возможность узнать судьбу своих близких. По всей России действует около полутора тысяч поисковых групп, в которых задействовано свыше 45 тысяч человек, возвращающих стране память о ее прошлом.

За двенадцатилетний период деятельности удалось предать земле останки более 250 тыс. советских воинов и выяснить личности свыше 15 тысяч из них. Поисковые экспедиции охватывают 37 российских регионов, включая территории от Соммерса до острова Шумшу и от Смоленской области до Керчи.

Каждый желающий может присоединиться к этой работе, вступив в существующую поисковую группу своего региона или организовав новую. Также можно участвовать в полевых экспедициях, работе с архивными документами и организации выставок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.