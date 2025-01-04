Российская гречка «Фермер» попала под запрет в Белоруссии

Российскую гречку «Фермер» запретили продавать в Белоруссии, так как она долго варится. Информация об этом появилась в реестре опасной продукции Госстандарта республики, сообащет ТАСС .

Отмечается, что показатель «развариваемость быстроразваривающихся ядрицы и продела» составила 29 минут при норме не более 25 минут».

Как указано в реестре, продукции придали отдельные свойства и внешний вид, однако ее нельзя идентифицировать как продукцию, за которую она выдается. Таким образом, гречневая крупа не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова рассказала, что гречка в России подешевела почти на 7% в этом году, и повышения цен на эту крупу ждать не стоит.