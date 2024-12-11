Эксперт рассказала, подорожает ли в России гречка

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова рассказала, что гречка в России подешевела почти на 7% в этом году, и повышения цен на эту крупу ждать не стоит, сообщает aif.ru .

Гречневая крупа — один из самых популярных продуктов питания у россиян.

«С начала года рис подорожал на 5,67%, а пшено на 3,71%. В то же время крупа гречневая-ядрица подешевела на 6,83%», — рассказала Долгова.

По ее словам, производство гречки в последние годы значительно превышает спрос, а в прошлом году был собран рекордный урожай — 542 тысячи тонн. Большие запасы гречки способствовали усилению конкуренции и снижению цен на эту крупу, объяснила эксперт.

В ноябре Росстат зафиксировал повышение потребительских цен на гречку на 0,2%, но оно незначительное, отметила экономист. По ее прогнозу, существенного повышения цен ожидать точно не стоит.