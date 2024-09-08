сегодня в 19:39

Российская артиллерия уничтожила бойцов ВСУ, укрывшихся в лесу в Курской области

Скопление живой силы противника, укрывшейся в лесополосе, было обнаружено с помощью воздушной разведки. После подтверждения цели уничтожены артударами.

На видео, опубликованным Минобороны, показано, как велся обстрел противника, как проходила наводка на цель. От мест, где падали снаряды, начинал подниматься густой дым.

Ранее военный корреспондент Александр Коц рассказал, что трое российских морпехов взяли в плен и вывели из-под обстрелов семь бойцов ВСУ. Они прятались в подвале дома. Это произошло в приграничных районах Курской области.