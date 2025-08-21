Россиянку, обнаруженную в индийской пещере, могут лишить опеки над детьми

Гражданский муж Нины Кутиной, россиянки, которую нашли в пещере Индии, обратился в суд с иском, чтобы отобрать у женщины детей — двух общих дочерей, сообщает Инфо24 со ссылкой на правозащитника Ивана Мельникова.

У Кутиной трое детей: 12-летний сын Лучезар (от предыдущего брака), который в настоящее время находится в центре депортации в другом штате без какой-либо связи с матерью, и две дочери от ее гражданского мужа, гражданина Индии.

Сначала Лучезара приютили друзья Нины, однако индийские правоохранители изъяли ребенка, якобы для передачи матери. Мальчик успел несколько раз позвонить Нине, жалуясь в слезах на голод. Впоследствии телефон у него отобрали, и его дальнейшая судьба неизвестна.

Недавно гражданский супруг россиянки подал иск с целью установить опеку над двумя дочерьми, которые сейчас вместе с Ниной находятся в депортационной тюрьме. Мужчина также добивается запрета на их выезд из страны.

Нина Кутина и ее две маленькие дочери уже более месяца содержатся в ужасающих условиях в Центре временного содержания иностранцев в Бангалоре. По словам Мельникова, дети неоднократно болели, а надлежащая медицинская помощь отсутствует. Кроме того, в центре нет душа, семья получает недостаточное питание и лишена возможности прогулок. В камере содержатся около десяти человек.

Несмотря на тяжелые обстоятельства, Нина старается не унывать — она играет детям на гитаре, чтобы успокоить и развлечь их. Правозащитник Иван Мельников обратился в различные инстанции, включая главу МИД Сергея Лаврова, с просьбой оказать помощь в освобождении россиянки и ее детей.