Россиянку, которую «взяли в заложники» в больнице Египта, перевели в отель

Туристку из России, у которой отобрали документы в Египте, перевели в отель

68-летняя туристка из России Любовь пострадала от действий страховой компании в египетском Шарм-эль-Шейхе. В больнице у нее отобрали документы, но родственникам удалось перевести женщину в отель, сообщает «Царьград» .

Ей срочно потребовалась хирургическая операция из-за кишечной непроходимости, врачи ее сделали и пообещали, что все расходы покроет страховая, но компания отказалась оплачивать полную стоимость лечения — 655 тысяч рублей, ссылаясь на якобы хроническое заболевание пациентки.

Фирма произвела выплату в размере всего 1000 долларов, в результате чего Любовь осталась с непогашенной задолженностью в 7250 долларов (575 тысяч рублей).

В результате пострадавшую насильно оставили в клинике, перевели в больничный коридор, забрали загранпаспорт и настаивали на подписании неизвестных документов. Затем родственникам удалось добиться ее перемещения в отель. Она не смогла вылететь в РФ 16 декабря и сейчас ждет дальнейшего развития событий.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.