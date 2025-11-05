Россиянку и ее сына-инвалида не пустили в Грузию из-за места рождения в Крыму

Гражданку РФ и ее сына с инвалидностью не пустили в Грузию из-за места рождения в Крыму. Женщину с сыном не кормят два дня и планируют депортировать в Турцию, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Игорь из Минеральных Вод рассказал, что 3 ноября его 41-летняя супруга Ася и сын-инвалид возвращались домой из Анкары через Грузию. Они планировали провести 3 дня в Тбилиси, где Игорь снял для близких гостиницу.

Однако по прибытии в Грузию женщину с сыном не пропустили через границу. Пограничники вывели их из самолета и поместили в камеру. Уже двое суток, как утверждает Игорь, их не кормят и угрожают депортацией в Турцию. По словам мужчины, пограничники грубо обращаются с Асей.

В настоящий момент россиянка перестала выходить на связь, а Игорь остался с двумя несовершеннолетними детьми. Ася сообщила, что ей не разрешили въехать в Грузию из-за записи в паспорте о рождении в Крыму. Игорь попытался обратиться за помощью в российское посольство в Грузии, однако там ему ответили, что помочь не могут.

