Россиянкам с детьми до трех дет могут разрешить работать удаленно
В Госдуму внесут законопроект, предлагающий обязать работодателей переводить беременных женщин и женщин, у которых есть до трех лет, на «удаленку» на основании письменного заявления, пишет РИА Новости.
Авторами инициативы являются лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат фракции СРЗП Александр Аксененко.
По словам автором законопроекта, это право должно распространяться на беременных женщин, матерей-одиночек, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.
Также на такую льготу должны иметь право граждане, занимающиеся воспитанием малолетних детей и детей-инвалидов без матери, родители и опекуны, являющиеся единственным кормильцем ребёнка-инвалида.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье работает проект «Мамино время», который направлен на поддержку мам, женщин и даже отцов, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. К проекту присоединились уже свыше 2 тыс. жительниц региона.