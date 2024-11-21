Россиянкам с детьми до трех дет могут разрешить работать удаленно

В Госдуму внесут законопроект, предлагающий обязать работодателей переводить беременных женщин и женщин, у которых есть до трех лет, на «удаленку» на основании письменного заявления, пишет РИА Новости .

Авторами инициативы являются лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и депутат фракции СРЗП Александр Аксененко.

По словам автором законопроекта, это право должно распространяться на беременных женщин, матерей-одиночек, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

Также на такую льготу должны иметь право граждане, занимающиеся воспитанием малолетних детей и детей-инвалидов без матери, родители и опекуны, являющиеся единственным кормильцем ребёнка-инвалида.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье работает проект «Мамино время», который направлен на поддержку мам, женщин и даже отцов, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. К проекту присоединились уже свыше 2 тыс. жительниц региона.