Более 2 тыс женщин Подмосковья уже присоединились к проекту «Мамино время»

В Подмосковье работает проект «Мамино время», который направлен на поддержку мам, женщин и даже отцов, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. К проекту присоединились уже свыше 2 тыс. жительниц региона. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

«Воспитание особенного ребенка — это сложный и самоотверженный труд. Наш добрый и уникальный проект дает мамочкам возможность расслабиться, провести время с пользой и, конечно, найти поддержку и понимание участников и специалистов. А пока мама на занятии, за ребенком присмотрят опытные воспитатели», — рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Проект «Мамино время» доступен в каждом городском округе региона. В рамках проекта проходят мероприятия, психологические тренинги, встречи с интересными спикерами, а также спортивные занятия.

Так например, в Орехово-Зуевском округе открылось новое направление «Танцы для похудения», а участницы проекта из Щелково осваивают основы флористики.

Проект предусматривает множество вариантов для развития и времяпровождения. Среди них также есть и экскурсионные поездки, в которые мамочки отправляются вместе с детьми.

Участие в проекте «Мамино время» совершенно бесплатно. Присоединиться к проекту можно в ближайшем комплексном центре социального обслуживания и реабилитации.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.