Россиянкам рассказали, как работает обман в модельной индустрии

Мечтой о модельной карьере часто пользуются разного рода мошенники для обмана девушек. Обещания быстрого успеха, рассказы о глянце и уникальные предложения постоянно появляются в соцсетях, заманивая начинающих моделей на кастинги, которые на деле не имеют никакого отношения к профессиональной индустрии. Эксперт модельной индустрии и основатель агентства HFM Алексей Вербицкий в разговоре с РИАМО рассказал, что большинство историй обманутых моделей развиваются по одному сценарию.

Где можно напороться на обман

Первым уязвимым местом является неприкрытая лесть. Фразы о редком типе внешности и большом будущем нужны, чтобы отключить критическое мышление и бдительность будущей жертвы. По словам Вербицкого, злоумышленник говорит девушке приятные вещи, давая почувствовать себя избранной, хотя при этом на один и тот же кастинг по той же схеме могут быть приглашены десятки или сотни разных кандидаток.

Еще одной ловушкой является требование денег за вход в индустрию. «Агентства» могут навязывать девушкам платные портфолио, модельные школы или курсы. У модели создается впечатление, что без подобных трат карьера невозможна, хотя в реальности все устроено совершенно по-другому. Настоящие агентства зарабатывают, получая проценты с контрактов, а не вытряхивая деньги с моделей.

Третья ошибка, которую может совершить девушка на старте карьеры, это принятие решения под давлением. Если предложение ограничено по времени, если звучат слова о последнем шансе или требуется подписать договор сразу, не читая, то перед девушкой, скорее всего, мошенник. Он не оставляет пространства для маневра: никакой проверки информации и возможности спросить совета у близких.

Также псевдо-агентства любят создавать иллюзию солидности.

«Если вы видите красивый офис, дорогой сайт с профессиональными фотографиями и громкие названия конкурсов, то перед вами фальшивка. Скорее всего, за ширмой нет ни одного реального контракта, известного бренда или мероприятия», — пояснил Вербицкий.

Как устроена схема

По словам эксперт, сначала такие деятели массово привлекают желающих через соцсети и с помощью объявлений о бесплатном кастинге, на котором почти все девушки проходят «отбор». Счастливым победительницам начинают продавать услуги, часто дорогие: портфолио за десятки тысяч рублей или не имеющее никакой практической ценности обучение. Как только услуги оплачены, интерес к модели резко снижается, а обещанное продвижение либо является видимостью, либо «агентство» и вовсе перестает что-либо делать.

Как не стать жертвой

Первое и главное правило, которое стоит уяснить: ни в коем случае не платить за возможность быть замеченной. Любой запрос денег на старте — сигнал тревоги. Эксперт советует никогда не подписывать договор сразу, забрать документы домой и показать их близкому человеку и/или юристу. Важно проверить не офис, а информацию о реальных кейсах: имена моделей, бренды, съемки.

Если откуда ни возьмись появляется давление, если модель торопят и появляется ощущение, что кто-то что-то не договаривает, лучше просто развернуться и уйти. У профессионалов модельной индустрии все прозрачно и честно, а моделям всегда предоставляется время на принятие решений.

«Мечта о подиуме не должна стать поводом потерять деньги. Настоящий профессионал инвестирует в модель собственные ресурсы и время, а не продает иллюзию успеха. Бдительность и спокойствие — лучший инструмент защиты от мошенников и их схем», — заключил Вербицкий.

