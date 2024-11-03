Россиянина депортировали из Турции за снимок женщины в метрополитене

В Турции приняли решение о депортации россиянина домой за нарушение тайны личной жизни, сообщает РЕН ТВ .

Как рассказали в Генконсульстве РФ в Стамбуле, такое решение было принято по итогам проведенного судебного заседания.

СМИ писали, что мужчина в метрополитене сделал фотографию. На снимок попала женщина с закрытыми глазами. Позднее пассажирка написала заявление в полицию.

В Генконсульстве РФ уточнили, что 2 ноября гражданин РФ вылетел домой. Пока шло судебное разбирательство в Турции, российские дипломаты были в контакте с родственниками мужчины и оказывали всю необходимую помощь.