Россиянин, сломавший позвоночник на Бали, госпитализирован в больницу Сургута

Российского туриста с переломом позвоночника доставили с Бали в Сургут

Российский турист Виктор, который сломал позвоночник, сорвавшись с водопада на Бали, госпитализирован в больницу Сургута, где он проходит лечение, сообщает aif.ru .

Ранее сообщалось о том, что после падения с 25-метровой высоты россиянин выжил и попал в местную больницу, где не получил необходимую медпомощь. Турист, который решил в одиночку подняться на водопад, получил перелом позвоночника и травмировал легкое.

Как рассказала мама туриста, в аэропорту Бали с него потребовали 10 миллионов рупий за просроченную визу наличными — россиянина выручили сотрудники «Аэрофлота», которые заплатили за него.

По словам женщины, 23 декабря Виктор прилетел через Москву в Сургут, где его сразу госпитализировали в травматологию.

«Сына на скорой увезли в больницу. Там сразу его направили в реанимацию, начали делать КТ, МРТ, брали анализы. Сейчас он находится в Сургутской больнице», — рассказала мама туриста.

Она добавила, что в больнице Виктору дают обезболивающие, но они ему не помогают, а вызывают тошноту и головокружение.