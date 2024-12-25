SHOT: сломавший позвоночник россиянин остался в больнице Бали без обезболивающих

На Бали 34-летний россиянин сломал позвоночник, сорвавшись с 25-метрового водопада. В местной больнице мужчина остался без обезболивающих, сообщает SHOT .

Несчастный случай произошел в Убуде. Виктор решил в одиночку отправиться к знаменитому водопаду. Он поднялся на высоту 25 м, однако затем не удержался и упал. В результате падения он получил серьезные травмы: перелом позвоночника и повреждение легкого.

Виктор рассказал, что медперсонал в местной больнице Sanglah не реагировал на его просьбы, отказывался убирать мусор и мыть его. За туристом ухаживала сиделка, которую россиянин был вынужден нанять.

Пациент отметил, что перед транспортировкой врачи зафиксировали его на кровати, чтобы предотвратить травмы позвоночника. Медики посещали его палату не чаще, чем раз в 4 часа, поэтому он стучал по стенам, чтобы привлечь их внимание.

В тяжелом состоянии Виктора доставили в Россию, заплатив штраф в размере 10 млн индонезийских рупий или около 62 тыс. рублей за просроченную визу. Из-за сильных болей полет был непростым, но сейчас российские врачи оказывают мужчине всю необходимую помощь.