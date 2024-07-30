Россиянин пытался вывезти в Египет 11 бивней краснокнижного моржа

Во время досмотра багажа инспекторы выявили 11 подозрительных предметов. Пассажир объяснил, что это клыки моржа, которые он купил на блошином рынке. Мужчина планировал сделать из них ножки для кровати.

При этом разрешительные документы на вывоз бивней отсутствовали. Таможенники изъяли их и отправили их на экспертизу, где выяснилось, что в багаже действительно находились полуметровые клыки атлантического моржа, занесенного в Красную книгу России.

Правоохранительные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы, а также штраф в размере до 1 млн рублей.

Ранее на складе в Подольске московские таможенники обнаружили нелегальную табачную продукцию на 200 млн рублей. Всего выявили свыше 1,5 млн пачек сигарет без акцизных марок. Их обнаружили в коробках из-под бананов.