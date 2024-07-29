Сигареты на 200 млн рублей нашли в коробках из-под бананов в Подольске
На складе в Подольске московские таможенники обнаружили нелегальную табачную продукцию на 200 млн рублей, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.
Всего выявили свыше 1,5 млн пачек сигарет без акцизных марок. Их обнаружили в коробках из-под бананов.
Табачная продукция была сделана в ОАЭ. Ее нашли в ходе осмотра склада таможенники. В помещении полученные нелегально сигареты переупаковывали в пачки известных марок и готовили к продаже в торговых точках.
На товар не было разрешительной документации. Информацию о дилере владельцы склада не предоставили.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам может грозить до 5 лет тюрьмы, а также штраф до 1 млн рублей.