сегодня в 13:16

Сигареты на 200 млн рублей нашли в коробках из-под бананов в Подольске

На складе в Подольске московские таможенники обнаружили нелегальную табачную продукцию на 200 млн рублей, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Всего выявили свыше 1,5 млн пачек сигарет без акцизных марок. Их обнаружили в коробках из-под бананов.

Табачная продукция была сделана в ОАЭ. Ее нашли в ходе осмотра склада таможенники. В помещении полученные нелегально сигареты переупаковывали в пачки известных марок и готовили к продаже в торговых точках.

На товар не было разрешительной документации. Информацию о дилере владельцы склада не предоставили.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Злоумышленникам может грозить до 5 лет тюрьмы, а также штраф до 1 млн рублей.