Россиянин получил срок за дикпик, отправленный приставам через «Госуслуги»

сегодня в 12:23

Жителя Самарской области осудили на 2 года условно за дикпик для приставов

Житель Самарской области получил условный срок за фото интимного характера, отправленную судебным приставам через портал «Госуслуг», сообщает «Абзац» .

Мужчина, имеющий несколько исполнительных производств, решил проявить креатив и приложил дикпик к своему официальному заявлению на портале «Госуслуги».

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов России (ФССП) шутку не оценили. В отношении должника возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 242 УК РФ (незаконное изготовление и распространение порнографии).

Суд признал мужчину виновным и избрал меру наказания в виде лишения свободы на 2 года условно с испытательным сроком на 1 год.

Ранее в Пензе 64-летний пенсионер хотел найти друзей, устроив массовую рассылку дикпиков. Злоумышленнику грозит до 6 лет заключения за распространение порнографии.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.