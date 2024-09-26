Россиянин отсудил у полиции деньги на ремонт Land Cruiser, который ему отдали битым

Бизнесмен из Орехово-Зуевского округа Подмосковья отсудил у местного полицейского отдела около 35 тыс. рублей на ремонт своей иномарки Toyota Land Cruiser 200, которую у него изъяли как вещдок и отдали в ненадлежащем виде. Изначально автовладелец просил компенсировать ему 852 990 рублей, сообщает MK.Ru .

Машину у 52-летнего предпринимателя изъяли в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве, по которому Toyota проходила в качестве вещественного доказательства. Позже японскую машину вернули владельцу, однако уже в другом состоянии — без аккумуляторной батареи, клипс крепления и со вмятиной.

После этого коммерсант решил по-крупному засудить отделение, которое изъяло у него автомобиль. Однако мужчина не получил и десятой части от той суммы, на которую рассчитывал.

Так, экспертиза пришла к выводу, что львиная доля повреждений на «японце» появилась не из-за неаккуратного хранения на полицейском складе, а намного раньше. Эксперты также взяли во внимание, что житель Подмосковья ездит на иномарке более 5 лет, а ее пробег — свыше 158 тыс. км.

По итогу предпринимателю удалось отсудить у полиции 34,9 тыс. рублей вместо ожидаемых почти 853 тыс.