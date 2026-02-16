Россиянин отсудил 100 тыс рублей у владельца клона своего Telegram-канала

Россиянин обнаружил дубликат своего Telegram-канала, который полностью копировал оригинальный контент вплоть до водяных знаков. Мужчина вычислил владельца копии и отсудил у него 100 тыс. рублей, сообщает Baza .

Житель Приморского края вел паблик, освещая городские новости. Однажды он увидел дубликат своего канала. Кто-то копировал новости из паблика мужчины и публиковал их у себя.

Неизвестный дублировал весь контент, включая тексты, видео, фото и даже водяные марки. При этом канал-дубликат набрал 12 тыс. подписчиков и зарабатывал на рекламе.

Сам мужчина не нашел владельца фейкового паблика, поэтому решил обратиться к юристам. Те направили жалобы в ФАС и Роскомнадзор и подали иск о защите авторских прав. Владельца канала-копии удалось найти.

На него составили протокол. Суд обязал мужчину выплатить 100 тыс. рублей автору оригинального паблика в качестве компенсации.

Ответчик на заседании уверял, что не хотел нарушать авторские права. По его словам, он таким образом якобы проверял свои навыки программирования, копируя посты с помощью автоматического бота.

