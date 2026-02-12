Порезал ягодицы из-за унитаза: посетитель отсудил у КРЦ под Тверью 76 тыс руб

Под мужчиной сломался унитаз в туалете КРЦ в Тверской области и порезал ему попу

Унитаз сломался прямо под посетителем культурно-развлекательного центра в Тверской области, из-за чего тот получил порезы ягодиц. Потерпевший отсудил у КРЦ 76 тыс. рублей, сообщает Mash .

Инцидент произошел в культурно-развлекательном центре «Планета счастья» в городе Западная Двина, где 35-летний мужчина отдыхал вместе со своей семьей. В какой-то момент он решил воспользоваться уборной.

Когда посетитель сел на унитаз, который ранее кто-то повредил, сантехнический прибор тут же разломился под ним. В результате мужчина получил порезы левой и правой ягодиц и отправился на две недели на больничный. После инцидента потерпевшему теперь надо регулярно проверяться у хирурга.

Посетитель подал в суд на КРЦ. Там постановили, что администрация заведения должна выплатить ему 50 тыс. рублей в качестве компенсации и еще 26,3 тыс. рублей — за лечение.

Ранее 23-летней девушке перерезало руку коньком на катке в ледовом дворце «Олимп» в Татарстане. Поранивший пострадавшую парень даже не подошел к ней.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.