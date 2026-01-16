Россиянка, которой перерезали руку коньком, хочет добиться справедливости

23-летней девушке перерезало руку коньком на катке в ледовом дворце «Олимп» в Татарстане. Поранивший Эмилию парень даже не подошел к пострадавшей и катался дальше, сообщает Baza .

Инцидент произошел в декабре 2024 года. Компания подрезала девушку на катке, один из парней начал падать, повалил Эмилию и проехал коньком по ее кисти. На записи с камер видеонаблюдения видно, как пострадавшая кричит, но парень даже не подошел к ней.

Девушка лечится уже год. Она перенесла операцию, но восстановить функции конечности так и не получилось, ей сложно вести полноценную жизнь и воспитывать ребенка. После инцидента она отправилась в полицию, за что ей высказала недовольство мать парня. Правоохранители посчитали произошедшее несчастным случаем и не стали возбуждать дело.

По словам девушки, лечение обходится очень дорого. Только один визит к реабилитологу стоит 1500 рублей. Посещать врача нужно несколько раз в неделю. Эмилия все еще надеется наказать виновных.

