Россияне жалуются на сбой в работе игрового сервиса Steam

В работе игрового сервиса Steam зафиксирован сбой. На неполадки жалуются жители нескольких российских регионов, следует из данных на сайте Downdetector.su .

Сообщения о сбое поступают из Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы, Новосибирской области, Республики Карелия. Россияне жалуются на то, что у них не загружается платформа ни с компьютера, ни с телефона.

При попытке входа в Steam появляется плашка: «Нет соединения с сервером». Те пользователи, которым удалось войти в приложение, говорят о том, что сайт «виснет».

На данный момент зафиксировано более 560 жалоб.

Ранее крупный сбой в работе платформы Steam был зафиксирован в середине июля. Тогда поступило более 1 тыс. жалоб от россиян.