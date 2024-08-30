Россияне заказали 152 т кабачков за полтора месяца

Июль и август в средней полосе России — пик сезона кабачков. Этот овощ стал источником бесчисленных мемов в интернете: пользователи сети шутят, что родственники, знакомые и коллеги-дачники пытаются «пристроить» свой урожай кабачков и активно делятся ими с окружающими. Аналитики сервиса «Пятёрочка Доставка» решили изучить данные заказов, чтобы выяснить, насколько этот овощ популярен среди пользователей сервиса и в каких регионах проживают самые большие любители кабачков.

Всего в июле и первой половине августа россияне заказали в сервисе «Пятёрочка Доставка» 152 тонны кабачков. Это почти в полтора раза больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Около половины всех купленных в стране кабачков приходится на москвичей и петербуржцев, а в топ-5 городов-рекордсменов по покупкам также входят Екатеринбург, Казань и Воронеж. В 2024 году этот подвид тыквенной бахчевой культуры особенно полюбили жители Уфы: здесь спрос вырос почти втрое по сравнению с прошлым годом.

В Санкт-Петербурге, Владивостоке и Москве оказалась самая высокая доля заказов этого товара в общем количестве покупок. Самая низкая частота покупок кабачков фиксируется в Иркутске, Красноярске и Хабаровске, из чего можно предположить, что в этих городах дачники делятся своим кабачковым урожаем активнее и заказывают их из магазинов значительно реже.

Некоторые любители кабачков предпочитают закупаться сразу с запасом. Так, рекорд за эти два сезона поставил москвич, который купил 25 кг за раз. Другие любители затариться кабачками впрок живут в Московской области, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Сызрани, Воронеже и Владимире.

«Когда нужно сразу много кабачков, гораздо удобнее заказать их с доставкой, чтобы не носить тяжелые сумки из магазина самому. Кроме того, покупатели отмечают, что кабачки из магазина более крепкие и хрустящие, с плотной кожурой и ярким вкусом, что делает их идеальным вариантом как для жарки, так и для консервирования, по сравнению с зачастую сильно переросшими овощами с дачи или огорода», — подытожили представители сервиса.