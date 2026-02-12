Нужны активные и здоровые: как россияне выбирают партнеров

Каждый третий россиянин с низкой физической активностью хотел бы состоять в отношениях с более активным партнером, сообщили РИАМО в пресс-службе дейтинг-сервиса Twinby.

В опросе приняли участие 1,2 тыс. мужчин и женщин в возрасте от 18 до 65 лет со всей страны. Согласно совместному исследованиям бренда витаминов Healthis и дейтинг-сервиса, забота о здоровье все чаще воспринимается не как личная привычка, а как показатель надежности в отношениях. Активность притягивает — даже если ее не хватает.

Так, 73% опрошенных заявили, что для них важно совпадать с партнером по ритму жизни. Чем активнее человек живет сам, тем выше его требования к партнеру: среди людей с быстрым ритмом жизни этот показатель достигает 86%. При этом каждый третий респондент с низким уровнем активности признался, что хотел бы быть в отношениях с более энергичным человеком.

Похожая логика работает и в вопросах здоровья. Чем внимательнее человек относится к своему организму, тем больше он ожидает такого же подхода от партнера. В целом положительно к здоровым привычкам второй половины относятся 78% россиян, а среди людей с активным образом жизни — уже 86%.

Для них правильное питание, прием витаминов и забота о здоровье становятся не просто плюсом, а маркером осознанности и ответственности. В то же время респонденты с умеренным ритмом жизни относятся к этому спокойнее — важным такой фактор считают лишь 9%.

«Забота о здоровье — это уже не только про медицину. Для многих это поведенческий сигнал: человек думает о будущем, умеет вкладываться в качество жизни и отношений», — сказал CEO Healthis Антон Владимиров.

Для 59% опрошенных здоровый образ жизни напрямую влияет на успешность отношений. Более 40% россиян признаются, что хотели бы видеть рядом человека, который помогал бы формировать полезные привычки внутри пары: от питания до совместной активности и отказа от вредных привычек.

Помимо образа жизни, россияне по-прежнему обращают внимание на образование (67%), доход (61%), и аккуратный стиль одежды (49%). Однако решающим фактором остается коммуникация: если диалог складывается легко и без напряжения, шансы на долгосрочные отношения заметно растут.

«Совпадение по ценностям и образу жизни сегодня важнее внешности или дохода. Но все чаще люди выбирают партнера не только „под себя“, а того, с кем можно расти и становиться лучше», — отметила главный психолог Twinby Лариса Каравайцева.

