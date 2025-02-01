Россияне в феврале получат доиндексированные пенсии

Российские пенсионеры получат доиндексированные до уровня фактической инфляции в 9,5% страховые пенсии в феврале, средства придут с доплатой за январь, пишет РИА Новости .

Согласно постановлению правительства, стоимость одного пенсионного коэффициента для российских граждан, которые выйдут на пенсию в этом году, вырастет до 145,7 рублей. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости увеличится до 8907,7 рублей.

Для вычисления страховой пенсии используется специальная формула, включающая в себя стоимость пенсионного коэффициента (СПК), фиксированную выплату (ФВ) и индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление об индексации пенсионных выплат, которое уже доступно на правовом портале. Согласно новым правилам, пенсионеры получат повышенные выплаты в два этапа: февральскую пенсию и январскую доплату одновременно.