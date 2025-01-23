Россияне требуют от опеки обратить внимание на малолетние цыганские свадьбы

Видео с малолетними шикарными цыганскими свадьбами заполонили соцсети и вызвали волну негодования у россиян, которые требуют в комментариях к постам о том, чтобы органы опеки обратили внимание на слишком ранние союзы, пишет SHOT .

Очередную волну возмущений на тему ранних цыганских свадеб подняло видео с аналогичного торжества, которое состоялось в Астрахани. Там родственники поженили 8-летнего мальчика и 13-летнюю девочку.

Пользователи Сети обратили внимание, что это не первый случай, когда роскошные кадры с цыганской свадьбы, где жених и невеста дети, попадают в интернет. Комментаторы, как водится, разделились на два лагеря. Одни — возмущаются и требуют, чтобы органы опеки обратили внимание на проблему, а другие парируют тем, что не нужно народам мира мешать соблюдать их традиции, а лучше заняться собственной жизнью.

В России официально нельзя регистрировать брак в юном возрасте, поэтому такие свадьбы проводятся исключительно по народным традициям. Родители договариваются о будущем союзе своих детей еще в ранние годы. Торжества отличаются особой пышностью: сотни приглашенных гостей собираются в элитных заведениях или загородных особняках, где выступают артисты и ведущие, а невесты блистают в золотых нарядах.

Согласно цыганским обычаям, молодая жена после свадьбы становится хранительницей домашнего очага в семье супруга, принимая на себя все домашние обязанности и заботу о его родственниках, включая приготовление пищи и поддержание чистоты.