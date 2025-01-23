В России 8-летний цыган женился на 13-летней девочке

Жители Астрахани в соцсетях начали обсуждать пышную цыганскую свадьбу, прошедшую в городском ресторане. Торжество состоялось по случаю «женитьбы» 8-летнего цыгана на 13-летней цыганке. В Сети также распространяются видео танца «обручившихся» детей, сообщает сайт MK.Ru со ссылкой на Telegram-канал «Краснодар и край».

По данным местного ресурса, праздник состоялся в одном из престижных ресторанов Астрахани. Столы были заполнены продуктами и фруктами, на заднем плане виден торт для молодоженов, сделанный в несколько этажей.

На опубликованном видео можно заметить, как 8-летний «жених» танцует с 13-летней «невестой». Мальчик одет в костюм с галстуком, девочка — в платье невесты с фатой.

Пока неизвестно, действительно ли пара цыганских детей, которые в своем возрасте еще не имеют права на получение паспортов, «сыграла свадьбу».