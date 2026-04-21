Россияне стали чаще увольняться без новой работы

Россияне все чаще увольняются, не имея новой работы, чтобы взять паузу и пересмотреть карьерные планы, сообщает Газета.ru .

Эксперты департамента организационного развития Роскачества сообщили, что тенденция затрагивает не только сотрудников среднего звена, но и управленцев. Особенно она заметна в сферах с высокой интеллектуальной нагрузкой и быстрыми изменениями — в IT, маркетинге, продуктовых командах и креативных индустриях.

«Особенно тенденция заметна в сферах с высокой интеллектуальной нагрузкой и быстрыми изменениями — это IT, маркетинг, продуктовые команды, креативные индустрии. Именно там сотрудники чаще других задумываются о том, чтобы поставить работу на паузу. У этих специалистов и менеджеров, как правило, есть финансовая подушка и уверенность, что они смогут вернуться на рынок через несколько месяцев. Возрастной профиль тоже показателен — люди 28–40 лет. Это уже опытные специалисты, но еще достаточно гибкие, чтобы позволить себе «пересборку» карьеры и приоритетов», — отметили эксперты Роскачества.

По данным ведомства, сотрудники до 25 лет реже уходят «в никуда» из-за отсутствия накоплений, а специалисты старше 45 лет чаще выбирают стабильность.

В Роскачестве подчеркнули, что изменилась мотивация ухода. Если раньше решение чаще было связано с конфликтами или выгоранием, то теперь речь идет о сознательной паузе для обучения, смены профессии, запуска проектов или восстановления ресурсов.

«По сути, увольнение «в никуда» перестает быть чем-то из ряда вон выходящим и становится частью карьерной нормы», — заключили в Роскачестве.

