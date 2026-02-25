Россияне смогут закладывать криптовалюту в ломбардах

Данную идею предварительно одобрил Центробанк. На данный момент нужна законодательная база, которая обеспечит прозрачность и безопасность цифровых операций.

«Криптовалюта не требует физического хранения и не нагружает логистику. Ее стоимость прозрачна и не нуждается в дорогой экспертизе. Для клиентов процедура не будет отличаться от обычной: нужен только паспорт. Заемщик переводит криптовалюту на защищенный кошелек ломбарда, после чего мы проводим мгновенную проверку и выдаем заем на карту или наличными — достаточно пары кликов. При возврате долга актив в полном объеме возвращается владельцу. По сути, это аналог классического залога, только в цифровой оболочке», — считает управляющий сетью ломбардов «Сияй» Кирилл Толпеко.

Он подчеркнул, что от интеграции криптовалюты в залоговое кредитование выиграют все участники рынка

Основной цифровой залоговой единицей станет биткоин, остающийся самой распространенной криптовалютой как в мире, так и в России. Успешный опыт такого кредитования уже имеют США, Швейцария и некоторые страны Азии.