Россияне рассказали, как избавляются от стресса после рабочего дня

Просмотр контента и хобби помогают россиянам бороться со стрессом от работы

Совместное исследование, проведенное сервисом «Работа.ру» и социальной сетью «Одноклассники», было посвящено изучению методов борьбы со стрессом, которые используют жители России после окончания рабочего дня. В опросе приняли участие свыше 3200 пользователей платформы «Работа.ру» из всех регионов страны.

Подавляющее большинство опрошенных (89%) признались, что испытывают стресс после работы. При этом 34% сталкиваются с ним ежедневно, 21% — несколько раз в течение недели, а 9% — всего пару раз в месяц. Около трети (32%) отметили, что усталость наступает в периоды повышенной интенсивности работы, и только 4% ощущают стресс крайне редко.

Наиболее распространенным способом восстановления сил среди россиян является потребление онлайн-контента (видео, клипы, тексты) — его предпочитают почти половина участников исследования (47%). Увлечение любимым хобби помогает расслабиться 37% опрошенным, а 30% россиян предпочитают проводить досуг в кругу семьи. 15% респондентов выбирают встречи с друзьями или непродолжительные поездки.

Среди хобби, помогающих российским гражданам снять напряжение после работы, лидирует спорт — его выбирают 41%. Рукоделие привлекает 31% опрошенных, а музыкальные занятия, вокал и танцы — 25%. Кулинария интересна 22% участников, а рисование — 21%. Садоводство пользуется популярностью у 14% респондентов, ремонт и строительство — у 12%. Хобби, связанные с индустрией моды и красоты, отмечают 8%.

Основную часть свободного времени россияне проводят в социальных сетях: 67% чаще всего просматривают свои ленты. Значительная доля пользователей интересуется образовательным контентом: 32% читают материалы от экспертов-блогеров в своей сфере, а 17% смотрят мастер-классы по интересующим темам. Данные OK показывают, что наиболее популярными темами являются рукоделие и DIY, здоровье, новости и кулинария.

Развлекательные и информационные форматы по-прежнему востребованы: 31% респондентов смотрят интервью, 30% играют в компьютерные игры, а 25% слушают подкасты. Еще 14% пользователей предпочитают онлайн-курсы.

Примечательно, что каждый третий участник опроса отметил высокую эффективность указанных способов в борьбе со стрессом.