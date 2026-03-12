Россияне пожаловались, что получение загранпаспорта теперь длится месяцами
Россияне в соцсети Х пожаловались на то, что оформление заграничного паспорта у некоторых занимает несколько месяцев. Документ нового образца в ряде регионов выдают только в МВД, сообщают «Новости Москвы».
Очереди на получение якобы увеличились.
Выросло число отказов. Основные причины — неправильные фотографии. Иногда в выдаче документов отказывают в связи с недостающими данными.
При этом в Подмосковье жители оформили более 16,5 тыс. загранпаспортов нового образца через МФЦ с использованием криптобиокабин в 2025 году. Гражданам нужно принести с собой паспорт, старый загранпаспорт и военный билет.
