Россияне пожаловались, что получение загранпаспорта теперь длится месяцами

Россияне в соцсети Х пожаловались на то, что оформление заграничного паспорта у некоторых занимает несколько месяцев. Документ нового образца в ряде регионов выдают только в МВД, сообщают « Новости Москвы ».

Очереди на получение якобы увеличились.

Выросло число отказов. Основные причины — неправильные фотографии. Иногда в выдаче документов отказывают в связи с недостающими данными.

При этом в Подмосковье жители оформили более 16,5 тыс. загранпаспортов нового образца через МФЦ с использованием криптобиокабин в 2025 году. Гражданам нужно принести с собой паспорт, старый загранпаспорт и военный билет.

