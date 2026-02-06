В МФЦ Подмосковья в 2025 году оформили более 16,5 тыс новых загранпаспортов

Жители Подмосковья оформили свыше 16,5 тыс. загранпаспортов нового образца через МФЦ с помощью криптобиокабин в 2025 году, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Оформить загранпаспорт сроком на 10 лет в Подмосковье можно в МФЦ с использованием криптобиокабины. Для этого необходимо записаться на прием, выбрать удобное отделение, дату и время, а также услугу «Загранпаспорт с электронным носителем». В назначенное время посетитель приходит в центр «Мои Документы» и подает заявление.

При себе нужно иметь российский паспорт, старый загранпаспорт (если есть), а мужчинам призывного возраста — военный билет. Сотрудник МФЦ сопровождает заявителя к криптобиокабине и объясняет процедуру сдачи биометрических данных. Программа автоматически сканирует отпечатки пальцев и делает фотографию.

Срок изготовления загранпаспорта по месту прописки составляет один месяц, при регистрации в другом городе — три месяца. Криптобиокабины работают по графику соответствующих МФЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.