Россияне потеряли интерес к Лабубу и перестали их покупать

По итогам августа 2025 года россияне резко перестали интересоваться модными игрушками Лабубу. Продажи этого аксессуара всего за месяц упали на 52% — до 457 млн рублей, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную компанию Wildberries & Russ.

«В августе, впервые с появления Лабубу на витрине Wildberries, мы зафиксировали падение продаж на 52% по сравнению с июлем, до 457 млн рублей. Средний чек снизился на 18% по сравнению с июлем. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что мода на Лабубу проходит», — отметили в компании.

Первые товары с Лабубу на маркетплейсе появились еще летом 2024 года, но массовый интерес зафиксировали с мая 2025 года. До весны 2025 года продажи монстрика были скромными. А вот в мае 2025 года интерес к товару вырос на 4 700%, прибыль исчислялась десятками миллионов в сравнении с данными за апрель 2024 года.

Лабубу — это персонаж гонконгского дизайнера Касинга Лунга, которого он придумал для своей книги еще 10 лет назад. По задумке автора, это маленький эльф с острыми зубами и ушами. Популярность игрушка начала набирать в 2024 году, сначала в Азии, затем благодаря блогерам и звездам — в соцсетях. После этого тренд дошел и до России.

Ранее сообщалось, что в Москве девушка продала душу за Лабубу и билет на концерт певицы Надежды Кадышевой. В церкви горожанку призвали покаяться в содеянном.

