За Лабубу и билет на Кадышеву: москвичка продала свою душу

26-летняя москвичка официально продала свою душу за 100 тыс. рублей, в церкви ее призвали покаяться, сообщает Mash .

В Сети маркетолог ради хайпа разместил объявление о покупке души. На него откликнулась жительница столицы. Она согласилась на сделку, подписала документ и скрепила бумаги кровью.

Гонорар продавшая душу потратила на коллекционных Лабубу. А на остаток средств запланировала купить билет на концерт Надежды Кадышевой. Судьба собственной души девушку не волнует.

Новый владелец тоже не понимает, что ему делать с покупкой.

«Чувствую себя Дэйви Джоунсом, не иначе», — написал мужчина.

В РПЦ отметили, что москвичка действительно продала душу, то есть сознательно выбрала сторону зла. А покупателя в церкви теперь могут интерпретировать как Сатану*. Обеим сторонам сделки РПЦ советует одуматься и сходить в храм.

*Движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в РФ.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.