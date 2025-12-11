Россияне перечислили самые раздражающие новогодние подарки

Аналитики провели опрос и выяснили, какие подарки вызывают у населения России наибольшее раздражение в новогодние праздники. Оказалось, что 54% людей напрягают подарки, связанные с совершенствованием личности и тела, сообщает RT .

В перечень самых раздражающих подарков вошли абонементы в фитнес-центры, курсы йоги, сертификаты на экстремальные развлечения и другие презенты, требующие строгого графика или регулярных посещений.

Подчеркивается, что большая часть респондентов воспринимает подобные подарки как «намек на необходимость улучшить себя», а не как источник праздничного настроения. Самыми нелюбимыми подарками стали те, что с ограниченным сроком действия. 42% россиян испытывают угрызения совести, если не успевают ими воспользоваться.

Кроме того, эксперты отметили, что часть раздражающих подарков связана не с активностями, а с обыденными вещами. 31% мужчин утомлены традиционными новогодними носками, воспринимая их как предсказуемый и формальный подарок. Женщины чаще всего недовольны мини-версиями парфюмерии — такие презенты раздражают 34% опрошенных, так как кажутся неполноценным подарком.

Среди прочих участников опроса, наименее желанными подарками оказались мягкие игрушки, декоративные подушки и настольные календари: в общей сложности их упомянули 16% респондентов, отмечается в результатах.

Отдельной тенденцией в исследовании стало недовольство россиян спонтанными сюрпризами. Каждый третий (33%) признался, что неожиданные подарки вызывают у него стресс. Всего в опросе, который допускал выбор нескольких вариантов ответа, участие приняло более 1,4 тыс. человек из разных регионов России.

