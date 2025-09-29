Россияне назвали, на что они ориентируются при выборе томатов и огурцов

На сегодняшний день 8 из 10 покупателей российских магазинов доверяют тепличным томатам и огурцам, хотя еще 2 года назад каждый пятый принципиально избегал свежих овощей в холодный сезон из-за опасений по содержанию пестицидов, сообщили РИАМО в пресс-службе производителя субстратов из каменной ваты для выращивания овощных и цветочных культур «Гродан».

Опрос проводился среди 1 564 россиян с 1 по 15 сентября 2025 года. Согласно исследованию, главным критерием при выборе томатов и огурцов для россиян стала цена — это отметили 43% россиян. При этом значительная часть покупателей также смотрит на свежесть овощей (33%) и их натуральный аромат (29%). Еще важными признаками качества овощей респонденты назвали отсутствие повреждений (25%) и сочность или мясистость плодов.

Еще в 2023 году каждый пятый россиянин (20%) отказывался покупать свежие овощи в холодный сезон, считая их небезопасными из-за возможного содержания пестицидов. Сегодня ситуация изменилась: для 44% покупателей главным условием доверия к тепличной продукции стало наличие подтверждения качества — сертификата или известного бренда. При этом еще около 40% приобретают такие овощи без опасений: 19% — если они выглядят свежими, а 17% уверены, что они ничем не уступают урожаю открытого грунта.

Скепсис сохраняется лишь у меньшей части аудитории: 7% сомневаются в натуральности тепличных овощей, 8% избегают их в пользу только сезонной продукции, а 5% в зимний период предпочитают импорт.

При выборе овощей покупателей волнует не только цена и аромат, но и способ выращивания. Так, 38% участников опроса отметили, что для них принципиально, чтобы томаты и огурцы были выращены без нитратов и химии, а 37% респондентов ценят наличие привычной упаковки.

Каждый пятый (21%) обращает внимание на указание места происхождения продукции, а 15% выбирают овощи от проверенного производителя. Кроме того, для части россиян значимым фактором стало фермерское происхождение (11%) или наличие эко-маркировки (5%).

