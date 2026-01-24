Россияне массово отказываются от каблуков в пользу кроссовок и галош

Россияне все чаще отказываются от обуви на каблуках и выбирают галоши, кроссовки и другие удобные модели, сообщает Life.ru .

Согласно данным аналитиков «Честного знака», что в прошлом году продажи обуви без каблука выросли на треть по сравнению с 2024-м.

Продажи кроксов, сабо и мюли выросли на 36%, достигнув 10,5 млн пар. Зимние угги и унты также в тренде, их продажи выросли на 30%. Спортивные кроссовки и кеды остаются востребованными: продано 16 млн пар, что на 30% больше, чем в 2025 году. Даже галоши, о которых многие могли забыть, стали популярными: продано 6 млн пар (+ 23%).

В прошлом году стоимость обуви снизилась. Кроме того, на рынке наблюдается снижение количества подделок.

