Много слоев, правильная шапка и большая обувь: как одеваться в сильные морозы

В материале РИАМО читайте о том, как правильно одеваться в сильные морозы, чтобы не замерзнуть, какие есть общие правила и чем отличается зимняя спортивная одежда от обычной городской.

Будь капустой: как правильно соблюдать принцип многослойности Фото - © Джина Мун/РИА Новости В морозы важно соблюдать принцип многослойности. Тут все просто – работает принцип термоса, когда между слоями создается воздушная прослойка, и это помогает сохранять тепло. Получается, что организм теряет тепло, а несколько слоев одежды его сохраняют. Важно учесть, что человек теряет тепло и через испарение: то есть наше тело потеет даже тогда, когда мы сами этого не чувствуем. Исходя из принципов работы организма важно подбирать слои правильно, чтобы не навредить. Например, не перегреться, вспотеть и замерзнуть из-за намокшей одежды. Для сохранения тепла и отвода лишней влаги вполне хватает трех слоев. Больше надевать не имеет смысла, это сковывает движения и не добавляет тепла. Для детей действуют те же правила, что и для взрослых – важно обеспечить отвод влаги, сохранение тепла, защиту от ветра. Детей не стоит перегревать и надевать на них «все лучшее сразу». Трех слоев, как и для себя, вполне достаточно.

Как правильно одеваться в тридцатиградусный мороз Фото - © Кирилл Зыков/РИА Новости Первый слой: правильное термобелье Сначала на себя нужно надеть термобелье. Это самая важная часть гардероба, которая должна быть подобрана по размеру – не быть слишком большой и не очень обтягивать, в целом быть как бы второй кожей. Важно выбирать белье, которое отводит влагу – с этим справляется одежда из высокотехнологичных синтетических тканей. Идеальный материал для термобелья — полиэстер, флис или спандекс. Можно выбирать модели с добавлением хлопка, чтобы ткань была приятна в носке. Но не стоит брать белье из чистого хлопка, он не изолирует от влаги. Это натуральная гипоаллергенная ткань, которая хорошо впитывает влагу, но не отводит ее, и поэтому вы можете промокнуть. Современные ткани впитывают влагу и отводят ее от тела. Человек остается сухим, а значит, не рискует замерзнуть. Термобелье можно заменить леггинсами и тонким лонгсливом. Второй слой: воздушная прослойка для удержания тепла После термобелья нужен слой, который обеспечит термоизоляцию, а влагу отправит дальше. Этот слой должен быть свободнее первого и сделан из специальных материалов. Штаны и кофта второго слоя могут быть сделаны из флиса, микрофлиса, шерсти или синтетики. Эти материалы быстро сохнут, не теряют своих свойств и просты в уходе. Если спортивный вариант второго слоя не подходит, например, вам нужно поехать в офис, то стоит выбирать пиджаки, брюки и жакеты из костюмной шерсти или твида, а рубашку можно заменить поло, водолазкой или лонгсливом из кашемира или джерси. Материалы второго слоя не должны быть плотными, скорее они должны быть рыхлыми и пушистыми, что создает дополнительный воздух, а значит, помогает удержать тепло. Третий слой: защита от ветра и снега Третий слой последний. Обычно это парки, теплые пальто, шубы, в том числе искусственные – для города, непромокаемые штаны и куртки – для активного отдыха. Натуральный мех все еще остается самым надежным и проверенным способом защиты от морозов. Современные парки и пуховики тоже могут стать хорошей защитой во время экстремальных минусов. Главное, при покупке проверять все сертификаты, обращать внимание на наличие защиты от ветра и влаги, а также на максимальный «минус», при котором можно носить конкретную куртку. Для активного отдыха, пробежки или прогулки однозначно стоит выбирать спортивные ветронепроницаемые и влагозащитные куртку и штаны, возможны и комбинезоны. Даже в этом случае внутренний слой такой одежды должен иметь пуховую прослойку. Обращайте внимание на наличие капюшона, высокого воротника, дополнительных клапанов и шнурков, которые помогут сохранить тепло.

Какую обувь надевать в тридцатиградусный мороз Фото - © Freepik.com Обувь нужно выбирать чуть свободнее вашего обычного размера. В ней вы должны свободно двигать пальцами. Хорошей обувью в мороз могут быть натуральные унты или валенки на подошве. В сухую морозную погоду валенки не успеют промокнуть. Не стоит сидеть в уличной обуви в офисе целый день – ноги промокнут, и, выйдя на улицу, вы замерзнете. Лучше иметь сменную обувь. Носки нужно иметь тонкие шерстяные или синтетические с пометкой «для спорта» – они отводят влагу. Но не стоит надевать хлопковые, их лучше оставить до теплой погоды. Подошва у зимней обуви должна быть толстой, но не резиновой. Оптимальная подошва – из полиуретана. Стельки должны впитывать влагу.

Какую шапку нужно надевать в морозы Фото - © Кирилл Каллиников/РИА Новости Шапка не должна быть слишком свободной. Капюшон, даже если он от шубы, не подойдет. Нужен облегающий головной убор, который закрывает уши и заднюю часть шеи. Щеки и подбородок можно защитить шарфом, а можно выбрать шапку-шлем, такой взрослый вариант детских шапок. Шарф важно носить под одеждой, а не поверх нее. А еще важно не дышать на морозе через шарф или перчатки. Так вы увлажняете лицо, и кожа переохладиться. Для лица и рук можно использовать жирный крем или масла, которые защищают от холода. Не стоит использовать увлажняющие средства – они навредят коже.