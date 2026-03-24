Россияне кормили галлюциногенными грибами целый детсад в Таиланде

Россиянка и ее возлюбленный две недели травили галлюциногенными грибами маленьких подопечных детского сада в Таиланде. Женщина также давала «волшебные» добавки родной дочери, сообщает «Поток» .

Россиянка Оксана какое-то время находилась в Японии по работе, вышла там замуж и родила дочь. Затем семья перебралась в Таиланд, на остров Самуи, где в 2022 году женщина открыла частный детский сад.

Вскоре супруги развелись, муж улетел на родину. Но бизнес россиянки шел хорошо, а также она нашла нового возлюбленного по имени Андрей. Вместе с ним женщина подсела на галлюциногенные грибы. Также она начала кормить ими 13-летнюю дочь. Ребенку почти не давали нормальной еды и не выпускали из дома.

Также россиянка назначила Андрея на должность управляющего в детсаду. Тот стал травить грибами малышей, Оксана этому не препятствовала. Спустя две недели родители стали замечать странное поведение детей. Они тут же забрали их из детсада Оксаны.

Между тем ее дочь смогла сбежать и обратилась за помощью к соседям. Те написали заявление в полицию, а девочку передали отцу, прилетевшему из Японии. Сейчас в деле разбираются правоохранители.

Оксана же решила выровнять свою финансовую ситуацию. Она вымогает деньги у родного отца и грозит обвинить его в изнасиловании, если он не заплатит.

