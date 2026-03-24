В Истре ликвидировали нарколабораторию в жилом доме

Полицейские пресекли производство синтетических наркотиков в жилом доме на улице Яблоневой в Истре и задержали подозреваемого. Изъято 15 кг готовой продукции и оборудование, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники ОМВД России «Истринский» выявили нарколабораторию в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В доме на улице Яблоневой организовали производство синтетических наркотиков для последующего сбыта. Помещение арендовал житель Москвы 1997 года рождения, его задержали.

В ходе обыска полицейские обнаружили 15 кг готовых наркотиков и значительный объем прекурсоров. Изъяты 42 пластиковые канистры с жидкостью, контейнеры с веществом и пластиковая бочка, обмотанная полимерным материалом.

Также в доме находилось лабораторное оборудование: электромешалки, стеклянные колбы, вакууматор, весы, металлическая конструкция с воронкой и ситом, средства индивидуальной защиты. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следственные органы устанавливают возможных соучастников.

«Для организации подобных лабораторий злоумышленники часто арендуют дома на тихих улицах, в поселках, садовых товариществах и гаражных кооперативах. Если вы заметили подозрительных людей, автомобили, странные запахи или большое количество пластиковых канистр, сообщайте в правоохранительные органы», — сообщила глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.

О подозрениях можно сообщить по телефонам +7 (495) 994-50-64, +7 (498) 314-98-39 или по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что система «Безопасный регион» очень важна для Подмосковья, так как позволяет оперативно мониторить ситуацию в том числе в отдаленных территориях. Система нацелена не только на выявление правонарушений, но и на контроль общественных пространств.

«Мы пошли гораздо дальше. Сегодня и в большинстве дворов работа эта продолжается, а также в особо удаленных местах мы имеем возможность пользоваться видеонаблюдением, системой распознаванием лиц. Все это принципиально важно», — сказал Воробьев.