Россияне делятся в Сети кадрами уникального полярного сияния

Так, наблюдают за редким явлением жители Тульской, Свердловской, Курской, Орловской, Самарской, Астраханской и Кировской области, а также Пермского края и Крымского полуострова.

В четверг вечером магнитосфера Земли подверглась воздействию магнитной бури, классифицированной как G4, что соответствует очень сильному уровню колебаний. Это состояние сохранится вплоть до 12 октября.

Вспышка на Солнце, достигшая пика накануне в 4:55 по московскому времени, сопровождалась мощным выбросом плазмы, который движется в направлении Земли со скоростью около 1000 км/с.

Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что ученые зафиксировали на Солнце самую сильную вспышку с начала 25-го цикла, которая приведет к продолжительной и сильной магнитной буре на Земле.