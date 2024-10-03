На Солнце произошла самая мощная вспышка с начала 25-го цикла

Ученые зафиксировали на Солнце самую сильную вспышку с начала 25-го цикла, сообщает в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, пик взрыва пришелся на 15 часов 10 минут по московскому времени. Предварительно, его интенсивность составила Х9,05.

По словам Леуса, с большой долей вероятности, это самая сильная вспышка с начала нынешнего 25-го солнечного цикла. Синоптик отметил, что Землю может ожидать не двухсуточная, как сообщалось ранее, а более продолжительная и сильная магнитная буря.

Такой сценарий прогнозируется, если выяснится, что местом образования нового взрыва стала группа пятен № 3842, которая породила предыдущую вспышку максимального класса Х 2 в среду. Синоптик отметил, что сейчас ожидается поступление дальнейшей информации о данном событии.

Ранее Леус спрогнозировал, что в четверг после 21:00 на Земле начнется слабая магнитная буря. Утром в пятницу она станет сильной, но ее интенсивность будет меняться. Закончится магнитная буря в субботу около 21:00.