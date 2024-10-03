На Земле в течение нескольких дней будет магнитная буря

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Леус: магнитная буря начнется вечером в четверг и продлится до субботы

Сильные магнитные бури будут идти на протяжении двух дней. Об этом в своем Telegram-канале сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

После 21:00 в четверг на Земле начнется слабая магнитная буря. Уже утром в пятницу она перерастет в сильную.

На протяжении суток интенсивность будет меняться от слабой до сильной. Закончится магнитная буря в субботу примерно в 21:00.

Ранее на Солнце зафиксировали мощную вспышку. Она будет влиять на Землю минимум пять дней.